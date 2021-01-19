Токкет — о травме Экман-Ларссона: каждому нужен шанс. Вот он. Покажи, на что способен

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Рик Токкет высказался о травме защитника Оливера Экман-Ларссона.
Хоккеист выбыл на одну-две недели.
«В таких случаях мы всегда говорим, что кто-то должен прибавить. Это уже своего рода клише. Нам потребуются усилия пяти-шести человек в обороне, чтобы компенсировать такую потерю.
Все говорят об игровом времени, каждому нужен шанс. И вот он. Покажи, на что ты способен. Используй его по максимуму», — приводит слова Токкета пресс-служба НХЛ.
Напомним, хоккеист получил повреждение 17 января в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). За 11 минут до окончания третьего периода форвард «Шаркс» Эвандер Кейн применил против защитника силовой приём, в результате чего Экман-Ларссон врезался в борт. Ему потребовалась помощь медика, и на льду он больше не появлялся.
- 19 января 2021
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