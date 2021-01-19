Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж получил повреждение в матче со СКА и покинул площадку

Голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж получил повреждение в матче с санкт-петербургским СКА.



Это произошло через 34 секунды после того, как «Автомобилист» пропустил шайбу.



На 27-й минуте встречи Иван Морозов поборолся в углу площадки в зоне екатеринбургской команды и отдал передачу к синей линии на Лукаса Бенгтссона. Защитник быстро перевёл её в другую сторону на Антона Бурдасова, который нанёс мощный бросок по воротам. Коварж сел на шпагат, пытаясь поймать шайбу, но не сумел предотвратить гол. Голкипер не сразу поднялся, проведя некоторое время на льду.

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К концу второго периода СКА ведёт в счёте 3:1.