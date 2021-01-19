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Форвард Грошев забросил первую шайбу за СКА, эффектно обыграв вратаря «Автомобилиста»

Форвард Грошев забросил первую шайбу за СКА, эффектно обыграв вратаря «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий Максим Грошев забросил первую шайбу за санкт-петербургский СКА. Это произошло в гостевой встрече с екатеринбургским «Автомобилистом».

При счёте 2:1 на 38-й минуте матча Игорь Ожиганов сделал пас в среднюю зону на Василия Подколзина. Нападающий отдал передачу на ход Грошеву. Защитник «Автомобилиста» в этот момент проводил смену, поэтому не успел за форвардом СКА. Грошев убежал один на один и обыграл Владислава Гросса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Эта шайба стала первой для Грошева в нынешнем сезоне. За СКА в нынешнем сезоне Грошев провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что в начале ноября 2020 года СКА совершил обмен с «Нефтехимиком», в результате которого состав «армейцев» пополнил нападающий Максим Грошев.

Источник: «Нефтехимик» получил от СКА 25 млн рублей за Максима Грошева
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