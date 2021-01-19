Дубль Гранлунда принёс «Салавату» победу в матче с «Северсталью»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Томи Лямся.

В составе уфимской команды шайбами отметились Александр Алексеев, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд, оформивший дубль. Череповчане ответили точными бросками Кирилла Капустина и Адама Лишки.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет в Челябинске с «Трактором», «Северсталь» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 21 января.