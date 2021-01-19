Дубль Гранлунда принёс «Салавату» победу в матче с «Северсталью»
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Томи Лямся.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Капустин (Гераськин, Берглунд) – 10:33' (5x5) 1:1 Алексеев (Хартикайнен) – 24:05' (5x5) 1:2 Лишка (Морозов, Берглунд) – 27:14' (5x5) 2:2 Гранлунд (Маннинен, Ларсен) – 28:11' (5x4) 3:2 Хартикайнен (Науменков, Кадейкин) – 30:10' (5x5) 4:2 Гранлунд (Хартикайнен) – 51:34' (5x5)
В составе уфимской команды шайбами отметились Александр Алексеев, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд, оформивший дубль. Череповчане ответили точными бросками Кирилла Капустина и Адама Лишки.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» сыграет в Челябинске с «Трактором», «Северсталь» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 21 января.
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