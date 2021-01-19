СКА прервал четырёхматчевую победную серию «Автомобилиста»
Санкт-петербургский СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Дацюк (Голышев, Дженовей) – 07:16' (5x5) 1:1 Бурдасов (Морозов, Бенгтссон) – 26:02' (5x4) 1:2 Морозов (Бурдасов, Кузьменко) – 32:09' (5x4) 1:3 Грошев (Ожиганов, Подколзин) – 37:46' (5x5)
На 8-й минуте Павел Дацюк вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте Антон Бурдасов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 33-й Иван Морозов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. В конце второго периода Максим Грошев установил итоговый счёт на табло.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет в Подольске с «Витязем», «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Северсталью». Обе встречи состоятся 21 января.
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