СКА прервал четырёхматчевую победную серию «Автомобилиста»

Санкт-петербургский СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 8-й минуте Павел Дацюк вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте Антон Бурдасов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 33-й Иван Морозов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. В конце второго периода Максим Грошев установил итоговый счёт на табло.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет в Подольске с «Витязем», «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Северсталью». Обе встречи состоятся 21 января.