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Хартли: игроки «Авангарда» заблокировали 28 бросков. Не могу выразить, как я горжусь ими

Хартли: игроки «Авангарда» заблокировали 28 бросков. Не могу выразить, как я горжусь ими
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:2).

«Очень важная победа. Я думаю, что ребята её заслужили, так как в предыдущих проигранных матчах нам немного не хватало удачи. Сейчас мы возвращаемся домой, будут выходные, хорошие тренировки. Все ребята сегодня себя здорово показали, отлично потрудились и заслужили победу. Отмечу, конечно, и нашего голкипера Игоря Бобкова.

Помогли ли многочисленные собрания с командой перед этим матчем? Определённо они помогли. Мы сплочённый коллектив, у нас высокие ожидания. Все продолжали бороться. Мы привыкли искать выходы, а не оправдания, смотрели много видео, много разговаривали. Не могу сказать, что проблемы в предыдущих встречах были в недостатке самоотдачи, просто где-то не везло. Мы подправили ошибки и сегодня добились хорошего результата.

28 заблокированных бросков? Важный фактор, но у нас никогда не было недостатка в самоотверженности. Все хотят играть правильно, обращают внимание на нюансы. Парни жертвуют собой, блокируя броски, и я даже не могу выразить, как я горжусь ими.

Что случилось, когда Ковальчука удалили за неспортивное поведение? Я не знаю, наверное, нужно спросить у судьи. Кови поинтересовался, можно ли поговорить с арбитром, и получил за это две минуты», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Ковальчука — две передачи
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