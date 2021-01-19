Зернов: в Челябинске меня раньше потряхивало, но с каждым годом меньше давления

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:2).
«Хорошая игра была, мы здорово начали, классно провели первый период. Потом мы опять немного подсели, дали шанс «Трактору», но в третьем отрезке выстояли, сыграли попроще и довели игру до победы. Да, с «Трактором» матчи для меня принципиальные, я сам челябинский, но с каждым годом давления всё меньше и меньше в этом плане. Не скрою, раньше потряхивало, ещё когда с «Ладой» сюда приезжал, сейчас уже не так. Конечно, я хотел показать себя, но на первом месте была победа команды.
Конечно, нам важно было прервать неудачную серию. До этого на выезде вообще очков не взяли, нельзя было домой с нулём возвращаться», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 января 2021
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