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Зернов: в Челябинске меня раньше потряхивало, но с каждым годом меньше давления

Зернов: в Челябинске меня раньше потряхивало, но с каждым годом меньше давления
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвёл итоги встречи с «Трактором» (3:2).

«Хорошая игра была, мы здорово начали, классно провели первый период. Потом мы опять немного подсели, дали шанс «Трактору», но в третьем отрезке выстояли, сыграли попроще и довели игру до победы. Да, с «Трактором» матчи для меня принципиальные, я сам челябинский, но с каждым годом давления всё меньше и меньше в этом плане. Не скрою, раньше потряхивало, ещё когда с «Ладой» сюда приезжал, сейчас уже не так. Конечно, я хотел показать себя, но на первом месте была победа команды.

Конечно, нам важно было прервать неудачную серию. До этого на выезде вообще очков не взяли, нельзя было домой с нулём возвращаться», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Трактор». У Ковальчука — две передачи
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