Брагин: Марченко, Вей и Ткачёв должны быть готовы к матчу с «Северсталью»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1).



«Хороший матч с нашей стороны. Необязательную первую шайбу пропустили, а так цельно сыграли весь матч, особенно второй период. Грошев и Подколзин провели хороший матч. Марченко, Вей и Ткачёв после пятидневного перерыва должны быть готовы, то есть к матчу с «Северсталью», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА прервал четырёхматчевую победную серию «Автомобилиста»