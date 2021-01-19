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Брагин: Марченко, Вей и Ткачёв должны быть готовы к матчу с «Северсталью»

Брагин: Марченко, Вей и Ткачёв должны быть готовы к матчу с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1).

«Хороший матч с нашей стороны. Необязательную первую шайбу пропустили, а так цельно сыграли весь матч, особенно второй период. Грошев и Подколзин провели хороший матч. Марченко, Вей и Ткачёв после пятидневного перерыва должны быть готовы, то есть к матчу с «Северсталью», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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