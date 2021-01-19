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Грошев – о голе: когда забиваешь, приобретаешь уверенность. Надеюсь, дальше будет больше

Грошев – о голе: когда забиваешь, приобретаешь уверенность. Надеюсь, дальше будет больше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Максим Грошев прокомментировал итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1).

«Хорошая игра с обеих сторон. В первом периоде начали проигрывать, но во втором здорово сыграли, начали выигрывать борьбу, играть в чужой зоне, забили свои голы. В третьем периоде хорошо выстояли в меньшинстве. Когда забиваешь, приобретаешь уверенность. Надеюсь, дальше будет больше», — передаёт слова Грошева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА прервал четырёхматчевую победную серию «Автомобилиста»
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