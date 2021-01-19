И. Воробьёв — о третьей победе подряд: кроме большинства, «Магнитка» сыграла здорово

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:1).



«Хороший матч, хороший соперник, игра уровня плей-офф. Кроме большинства, мы сыграли здорово. Кошелев в первом звене? А почему он в других звеньях должен играть? Семён — хороший игрок. Мы не делим, у нас все четыре звена хорошие.



Когда вернутся Чибисов и Бек? Посмотрим, сложно сказать, они не смогли выйти, будем смотреть день за днём. Без Бека пришлось поменять большинство. Голдобин попал в штангу, а надо попасть в «паутину». Клюшку он уже поменял, не получилось. Для форварда важно искать моменты.



Рады, что Карпов забросил сотую шайбу в КХЛ, он долго к ней шёл. Надеемся, что дальше дела у него пойдут ещё лучше. Голевая ошибка Дронова? Гриша последним остался в ситуации, сброс назад был неправильный, шайба отскочила неудобно», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Металлург» одержал третью победу подряд, в Магнитогорске обыграв «Локомотив»