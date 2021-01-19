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Питерс: на данный момент не могу ничего сказать по состоянию Коваржа и Зборовского

Питерс: на данный момент не могу ничего сказать по состоянию Коваржа и Зборовского
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи со СКА (1:3), а также прокомментировал состояние Якуба Коваржа и Сергея Зборовского, получивших поврежения в матче.

«Игра вышла из-под нашего контроля во втором периоде, когда мы пропустили две шайбы в меньшинстве. Затем была под контролем соперника, мы старались выправить игру, играть цельно, но проиграли. Выглядели уставшими не только физически, но и психологически, особенно начиная со второго периода. Накопилась усталость после интенсивного графика матчей.

На данный момент не могу ничего сказать о состоянии Коваржа и Зборовского», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА прервал четырёхматчевую победную серию «Автомобилиста»
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