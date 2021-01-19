Бэйлен — о первом голе «Авангарда»: лишь 14 сантиметров от моей клюшки — и плохой отскок

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:3).



«Мы провели хороший третий период, но в целом нам чего-то не хватило. Есть моя вина в одной из пропущенных шайб, буквально 14 сантиметров от моей клюшки, и получился нехороший отскок. Но это хоккей, такое случается. Вторую половину игры мы провели здорово, до сегодняшнего матча мы уже одержали две хорошие победы, а впереди ещё одна отличная игра с «Салаватом Юлаевым».

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Сегодня мы забили хороший гол в большинстве, наше звено давно это не делало. А мой гол — это зеркальное отражение той шайбы, которую забили нам. Я видел, что два форварда «Авангарда» играли плотно с одним из моих партнёров, и я открылся на позицию центрального нападающего. Отмечу, что мне было особенно приятно забить Бобкову.



«Трактор» вошёл расслабленным в игру после успеха с «Локомотивом»? Нет, не могу так сказать. Мы знали, что «Авангард» — отличная команда, вышли играть с полной самоотдачей. У них, кстати, было не так много шансов, но они их отлично реализовали. Разумеется, хочется похвалить «Авангард», что они проделали отличную работу у своих ворот, много заблокировали. Мы во многих других матчах тоже блокировали немало бросков, но сегодня, видимо, сыграли немного иначе, поэтому такой результат.



Да, во многих матчах мы начинаем играть только после нескольких пропущенных шайб. Но, с другой стороны, это показывает наш характер, говорит о том, что мы не сдаёмся. Однако я, конечно, считаю, что надо начинать играть с первых минут», — передаёт слова Бэйлена корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.