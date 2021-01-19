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Матч между «Каролиной» и «Нэшвиллом» перенесён из-за коронавируса

Матч между «Каролиной» и «Нэшвиллом» перенесён из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Каролиной Харрикейнз» на «Нэшвилл Предаторз», запланированный на сегодня, 19 января, перенесён, сообщает пресс-служба НХЛ.

Новая дата станет известна позже.

Решение было принято после консультации с медицинскими экспертами из-за излишней осторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала.

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