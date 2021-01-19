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Рижское «Динамо» прервало серию из пяти поражений, в овертайме обыграв «Ак Барс»

Рижское «Динамо» прервало серию из пяти поражений, в овертайме обыграв «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0
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Рижское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Петериса Скудры.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо Р
Рига
0:1 Шваненбергс (Мамчицс, Букартс) – 01:10' (5x5)   1:1 Сафонов (Журавлёв, Юдин) – 01:26' (5x5)   2:1 Сафонов (Педан, Галимов) – 03:18' (5x5)   2:2 Скарлетт (Липон, Букартс) – 04:42' (5x4)   3:2 Лукоянов (Зарипов, Глухов) – 34:30' (5x5)   3:3 Букартс (Дзиеркалс, Скарлетт) – 47:34' (5x4)   3:4 Столяров (Скарлетт, Зырянов) – 54:51' (5x5)   4:4 Лукоянов (Зарипов) – 56:01' (5x5)   4:5 Липон (Индрашис, Майоне) – 64:52' (3x3)

На 2-й минуте Янис Шваненбергс вывел гостей вперёд. Через 16 секунд Илья Сафонов сравнял счёт, а ещё спустя две минуты оформил дубль. Полторы минуты понадобилось рижанам, чтобы восстановить равновесие. Шайбу забросил Рис Скарлетт. На 35-й минуте Артём Лукоянов вывел казанцев вперёд. На 48-й минуте Рихард Букартс сравнял счёт. Затем команды обменялись шайбами. Победный гол в овертайме забил Джей Си Липон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Казани с «Локомотивом», «Динамо» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе встречи состоятся 21 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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