Рижское «Динамо» прервало серию из пяти поражений, в овертайме обыграв «Ак Барс»

Рижское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Петериса Скудры.
На 2-й минуте Янис Шваненбергс вывел гостей вперёд. Через 16 секунд Илья Сафонов сравнял счёт, а ещё спустя две минуты оформил дубль. Полторы минуты понадобилось рижанам, чтобы восстановить равновесие. Шайбу забросил Рис Скарлетт. На 35-й минуте Артём Лукоянов вывел казанцев вперёд. На 48-й минуте Рихард Букартс сравнял счёт. Затем команды обменялись шайбами. Победный гол в овертайме забил Джей Си Липон.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет в Казани с «Локомотивом», «Динамо» в Магнитогорске встретится с «Металлургом». Обе встречи состоятся 21 января.
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