«Торпедо» разгромило «Нефтехимик», забросив семь шайб

Нижегородское «Торпедо» разгромило нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 7:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 4-й минуте Марат Хайруллин вывел нижнекамцев вперёд. Затем до конца первого периода в ворота «Нефтехимика» влетело четыре шайбы. Голы забили Зият Пайгин, Дамир Жафяров, Семён Ручкин и Артём Михеев. Во втором периоде нижегородцы забросили ещё две шайбы усилиями Антона Шенфельда и Энди Мили. В третьем — Джастин Клус отправил шайбу в ворота соперника.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 25 января сыграет в Москве со «Спартаком», «Нефтехимик» 21 января в Мытищах встретится с «Куньлунем».