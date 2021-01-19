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«Торпедо» разгромило «Нефтехимик», забросив семь шайб

«Торпедо» разгромило «Нефтехимик», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» разгромило нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 7:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
7 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хайруллин (Энлунд, Гудачек) – 03:15' (5x5)   1:1 Пайгин (Терри, Шенфельд) – 11:34' (5x5)   2:1 Жафяров (Мили) – 14:44' (5x5)   3:1 Ручкин (Марин, Терри) – 15:19' (5x5)   4:1 Михеев (Ураков, Перескоков) – 16:40' (5x5)   5:1 Шенфельд (Пайгин, Белевич) – 21:45' (5x4)   6:1 Мили (Перескоков, Чехович) – 26:34' (5x5)   7:1 Клус (Орлов, Шенфельд) – 41:52' (5x5)

На 4-й минуте Марат Хайруллин вывел нижнекамцев вперёд. Затем до конца первого периода в ворота «Нефтехимика» влетело четыре шайбы. Голы забили Зият Пайгин, Дамир Жафяров, Семён Ручкин и Артём Михеев. Во втором периоде нижегородцы забросили ещё две шайбы усилиями Антона Шенфельда и Энди Мили. В третьем — Джастин Клус отправил шайбу в ворота соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 25 января сыграет в Москве со «Спартаком», «Нефтехимик» 21 января в Мытищах встретится с «Куньлунем».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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