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Шайба Дениса Голубева принесла «Амуру» победу в матче с «Куньлунем»

Шайба Дениса Голубева принесла «Амуру» победу в матче с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» в овертайме обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Светлова.

На 18-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Михал Йордан сравнял счёт. В начале третьего игрового отрезка Джейсон Фрэм во второй раз в матче вывел «Куньлунь» вперёд. В середине периода Александр Горшков сравнял счёт. Победную шайбу забросил Денис Голубев.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Николишин (Лещенко, Мозик) – 17:36' (5x4)   1:1 Йордан (Горшков) – 32:46' (5x5)   2:1 Фрэм – 41:23' (5x5)   2:2 Горшков (Полунин) – 50:24' (5x5)   2:3 Голубев (Полунин) – 64:25' (3x3)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет в Москве с ЦСКА, «Куньлунь» в Мытищах встретится с «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 21 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Николишин (Лещенко, Мозик) – 17:36' (5x4)   1:1 Йордан (Горшков) – 32:46' (5x5)   2:1 Фрэм – 41:23' (5x5)   2:2 Горшков (Полунин) – 50:24' (5x5)   2:3 Голубев (Полунин) – 64:25' (3x3)
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