Шайба Дениса Голубева принесла «Амуру» победу в матче с «Куньлунем»

Хабаровский «Амур» в овертайме обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Сергея Светлова.

На 18-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. В середине второго периода Михал Йордан сравнял счёт. В начале третьего игрового отрезка Джейсон Фрэм во второй раз в матче вывел «Куньлунь» вперёд. В середине периода Александр Горшков сравнял счёт. Победную шайбу забросил Денис Голубев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» сыграет в Москве с ЦСКА, «Куньлунь» в Мытищах встретится с «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 21 января.