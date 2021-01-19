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«Локомотив» не может выиграть у «Металлурга» в Магнитогорске с 2013 года

«Локомотив» не может выиграть у «Металлурга» в Магнитогорске с 2013 года
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Таким образом, «Локомотив» не может выиграть у «Металлурга» в Магнитогорске с 2013 года. «Железнодорожники» проиграли уже шесть матчей кряду.

«Локомотив» последний раз побеждал в Магнитогорске 22.10.2013 (2:1 Б). На 12-й минуте Сергей Мозякин, реализовав численное большинство, открыл счёт. На 16-й минуте матча Даниил Апальков с передачи Сергея Плотникова сравнял счёт. В основное время шайб больше заброшено не было. Овертайм также не выявил победителя. Всё решилось в серии буллитов, где единственную попытку реализовал Эмиль Галимов.

«Металлург» одержал третью победу подряд, в Магнитогорске обыграв «Локомотив»
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