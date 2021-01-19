Дубль Валка помог «Барысу» обыграть «Йокерит»

«Барыс» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 19-й минуте Фил Вароне вывел гостей вперёд. В начале третьего периода Алекс Грант сравнял счёт. В середине игрового отрезка Кёртис Валк вновь вывел нур-султанцев вперёд. Спустя пять минут Валк, реализовав численное большинство, оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 21 января сыграет в Москве с местным «Динамо», «Йокерит» 23 января в Москве встретится с ЦСКА.