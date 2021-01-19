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Дубль Валка помог «Барысу» обыграть «Йокерит»

Дубль Валка помог «Барысу» обыграть «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 19-й минуте Фил Вароне вывел гостей вперёд. В начале третьего периода Алекс Грант сравнял счёт. В середине игрового отрезка Кёртис Валк вновь вывел нур-султанцев вперёд. Спустя пять минут Валк, реализовав численное большинство, оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Вароне – 18:59' (4x5)   1:1 Грант (Хаапала, Норман) – 42:15' (5x5)   1:2 Валк – 51:14' (5x5)   1:3 Валк (Орехов, Михайлис) – 56:18' (5x4)   1:4 Сагадеев (Лилья, Диц) – 59:19' (5x4)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 21 января сыграет в Москве с местным «Динамо», «Йокерит» 23 января в Москве встретится с ЦСКА.

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