Фанат «Спартака» танцевал с игрушкой, чирлидерша показала растяжку. Яркие фото победы ЦСКА

Вчера, 19 января, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл обыграл московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 15-й минуте Брендан Лайпсик вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Попов и Максим Соркин. На 23-й минуте Илья Талалуев с передачи Александра Торченюка сравнял счёт. За две минуты до конца встречи Сергей Андронов, в меньшинстве убежав один на один, забросил победную шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 21 января сыграет в Москве с «Торпедо», а «Спартак» 25 января в столице встретится с нижегородцами.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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