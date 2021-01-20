Фанат «Спартака» танцевал с игрушкой, чирлидерша показала растяжку. Яркие фото победы ЦСКА

Вчера, 19 января, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл обыграл московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.



На 15-й минуте Брендан Лайпсик вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Попов и Максим Соркин. На 23-й минуте Илья Талалуев с передачи Александра Торченюка сравнял счёт. За две минуты до конца встречи Сергей Андронов, в меньшинстве убежав один на один, забросил победную шайбу.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 21 января сыграет в Москве с «Торпедо», а «Спартак» 25 января в столице встретится с нижегородцами.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Игра в большинстве – приговор для Знарка. Его «Спартак» может остаться без плей-офф Спартаковцы на ровном месте привезли гол в свои ворота в третьем матче подряд. Судьбу дерби решил капитан ЦСКА.