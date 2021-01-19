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У троих игроков «Каролины» тесты на коронавирус дали положительный результат

У троих игроков «Каролины» тесты на коронавирус дали положительный результат
Хоккей / НХЛ 0
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о трёх положительных тестах на коронавирус в команде, сообщает североамериканский журналист Сара Сив на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что один из тестов оказался ложноположительным. Больше информации ожидается завтра, 20 января.

Ранее Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», запланированный на 19 января, перенесён. Решение было принято после консультации с медицинскими экспертами по соображениям особой осторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала.

Напомним, 8 января у шестерых игроков и двух сотрудников «Даллас Старз» подтвердились положительные результаты тестов на COVID-19. В качестве меры предосторожности учебные помещения клуба в течение нескольких дней будут закрыты. НХЛ пересмотрит расписание регулярного чемпионата для «Далласа». Ожидается, что команда не сможет открыть сезон до вторника, 19 января.

Матч между «Каролиной» и «Нэшвиллом» перенесён из-за коронавируса
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