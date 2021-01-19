У троих игроков «Каролины» тесты на коронавирус дали положительный результат

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о трёх положительных тестах на коронавирус в команде, сообщает североамериканский журналист Сара Сив на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что один из тестов оказался ложноположительным. Больше информации ожидается завтра, 20 января.
Ранее Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», запланированный на 19 января, перенесён. Решение было принято после консультации с медицинскими экспертами по соображениям особой осторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала.
Напомним, 8 января у шестерых игроков и двух сотрудников «Даллас Старз» подтвердились положительные результаты тестов на COVID-19. В качестве меры предосторожности учебные помещения клуба в течение нескольких дней будут закрыты. НХЛ пересмотрит расписание регулярного чемпионата для «Далласа». Ожидается, что команда не сможет открыть сезон до вторника, 19 января.
- 19 января 2021
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