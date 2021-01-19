Знарок: что вы хотите от меня услышать? Не понимаю, что в голове у игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги матча с ЦСКА (1:2).
«Да, мы третий матч пропустили в большинстве. Что вы хотите от меня услышать? Что нельзя так играть? Мы сегодня неплохо играли весь матч, и по движению, и по моментам. Но третий матч подряд мы получаем в большинстве… С этим надо что-то делать. Я не понимаю, что у них в голове творится. Мы проигрываем матчи, блин, на этом большинстве.
Не знаю, с чем связаны проблемы Радила. Должен забивать. Вишневский может вернуться в следующем матче, Лехтеря — позже», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.
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