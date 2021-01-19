Никитин — о победном голе в меньшинстве: после Пхёнчхана всего можно ожидать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:1).



«Очень тяжёлый матч, потому что «Спартака» здорово играл, была вязкая оборона. Нам не хватало свежести, чтобы индивидуально её взломать. Но парни дотерпели и дождались своего шанса. У соперника организованная команда, которая сражается за плей-офф. Закономерно, что получился сложный матч.



Третий матч Юханссона подряд — это плановое решение. Шарыченков занимается по индивидуальной программе, в следующем матче он сыграет. Что касается травмированных, то не готов громогласно объявить, кто вернётся в следующей встрече. Надеемся, что кто-то сыграет.



Ожидал ли я победного гола в нашем меньшинстве? После Пхёнчхана всего можно ожидать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Игра в большинстве – приговор для Знарка. Его «Спартак» может остаться без плей-офф Спартаковцы на ровном месте привезли гол в свои ворота в третьем матче подряд. Судьбу дерби решил капитан ЦСКА.