Квартальнов прокомментировал игру Билялова. Вратарь был заменён на 5-й минуте

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:5 ОТ), а также оценил игру Тимура Билялова — он пропустил две шайбы и был заменён на 5-й минуте.



«Что сказать? Конечно, мы огорчены этим поражением. Пропустили очень много шайб, немножко недорабатывали. Вроде и забили четыре гола, но пропустили очень много. Слабо сыграли в обороне.



Чем можно объяснить, что Тимур Билялов пропустил две шайбы? Не знаю, нужно у него спросить. Есть ли у меня неудовлетворение от его игры в последнем месяце? Я бы сегодня на него всё не скидывал. Мы всей командой сыграли очень плохо, здесь проблема.



Начнёт ли Билялов матч с «Локомотивом»? Не знаю, пока не знаю.



Почему решил выпустить основной состав, не дав ему отдохнуть перед сложной встречей с «Локомотивом»? «Барс» сегодня тоже играл. Кого бы можно было выпустить сегодня из молодых игроков? Мы подумаем над вашим предложением.



С чем связываю нестабильную игру нападающего Артёма Галимова? Он совсем недавно был травмирован, вышел на череду непростых матчей. Наверное, накопилась усталость, это молодой мальчишка. Только такой момент. И в поездку мы его не брали после травмы, и он вышел сразу на эти матчи. Думаю, чуть-чуть «просел», вижу только одну такую причину: ему не хватает немножко в реализации. Но он всё равно держит свой уровень», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.

Рижское «Динамо» прервало серию из пяти поражений, в овертайме обыграв «Ак Барс»