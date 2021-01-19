Квартальнов прокомментировал игру Билялова. Вратарь был заменён на 5-й минуте

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:5 ОТ), а также оценил игру Тимура Билялова — он пропустил две шайбы и был заменён на 5-й минуте.
«Что сказать? Конечно, мы огорчены этим поражением. Пропустили очень много шайб, немножко недорабатывали. Вроде и забили четыре гола, но пропустили очень много. Слабо сыграли в обороне.
Чем можно объяснить, что Тимур Билялов пропустил две шайбы? Не знаю, нужно у него спросить. Есть ли у меня неудовлетворение от его игры в последнем месяце? Я бы сегодня на него всё не скидывал. Мы всей командой сыграли очень плохо, здесь проблема.
Начнёт ли Билялов матч с «Локомотивом»? Не знаю, пока не знаю.
Почему решил выпустить основной состав, не дав ему отдохнуть перед сложной встречей с «Локомотивом»? «Барс» сегодня тоже играл. Кого бы можно было выпустить сегодня из молодых игроков? Мы подумаем над вашим предложением.
С чем связываю нестабильную игру нападающего Артёма Галимова? Он совсем недавно был травмирован, вышел на череду непростых матчей. Наверное, накопилась усталость, это молодой мальчишка. Только такой момент. И в поездку мы его не брали после травмы, и он вышел сразу на эти матчи. Думаю, чуть-чуть «просел», вижу только одну такую причину: ему не хватает немножко в реализации. Но он всё равно держит свой уровень», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.
- 19 января 2021
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