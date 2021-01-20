«Оттава» упустила победу в игре с «Виннипегом». Зайцев и Дадонов набрали по очку

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиан Тайр-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Виннипег Джетс», победу в которой в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

В основное время в составе «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Крис Тирни и Алекс Гальченюк, а у «Виннипега» — Адам Лаури, Кайл Коннор и Джош Моррисси. В овертайме победный гол на счету Николая Элерса.

За 1 минуту и 17 секунд до окончания встречи в счёте вела «Оттава», однако игроки «Виннипега» сначала восстановили равновесие, а в овертайме вырвали победу.

Результативные передачи в этом матче в составе «Оттавы» записали на свой счёт российские игроки – защитник Никита Зайцев и форвард Евгений Дадонов, чьё игровое время составило 20 минут 15 секунд и 19 минут 57 секунд соответственно при показателе полезности «+1» у обоих.