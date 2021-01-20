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«Оттава» упустила победу в игре с «Виннипегом». Зайцев и Дадонов набрали по очку

«Оттава» упустила победу в игре с «Виннипегом». Зайцев и Дадонов набрали по очку
Хоккей / НХЛ 0
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиан Тайр-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Виннипег Джетс», победу в которой в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

В основное время в составе «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Крис Тирни и Алекс Гальченюк, а у «Виннипега» — Адам Лаури, Кайл Коннор и Джош Моррисси. В овертайме победный гол на счету Николая Элерса.

За 1 минуту и 17 секунд до окончания встречи в счёте вела «Оттава», однако игроки «Виннипега» сначала восстановили равновесие, а в овертайме вырвали победу.

Результативные передачи в этом матче в составе «Оттавы» записали на свой счёт российские игроки – защитник Никита Зайцев и форвард Евгений Дадонов, чьё игровое время составило 20 минут 15 секунд и 19 минут 57 секунд соответственно при показателе полезности «+1» у обоих.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Норрис (Дадонов, Батерсон) – 04:41' (5x4)   2:0 Тирни (Браун, Зайцев) – 10:31' (5x5)   2:1 Лаури (Пионк, Эпплтон) – 18:09' (5x5)   3:1 Гальченюк (Райлли, Степан) – 31:47' (5x4)   3:2 Коннор (Уилер, Шайфли) – 36:12' (5x4)   3:3 Моррисси (Уилер, Шайфли) – 58:43' (6x5)   3:4 Элерс (Копп, Моррисси) – 62:20' (3x3)
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