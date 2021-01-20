«Оттава» упустила победу в игре с «Виннипегом». Зайцев и Дадонов набрали по очку

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиан Тайр-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Оттавой Сенаторз» и «Виннипег Джетс», победу в которой в овертайме одержали гости со счётом 4:3.
В основное время в составе «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Крис Тирни и Алекс Гальченюк, а у «Виннипега» — Адам Лаури, Кайл Коннор и Джош Моррисси. В овертайме победный гол на счету Николая Элерса.
За 1 минуту и 17 секунд до окончания встречи в счёте вела «Оттава», однако игроки «Виннипега» сначала восстановили равновесие, а в овертайме вырвали победу.
Результативные передачи в этом матче в составе «Оттавы» записали на свой счёт российские игроки – защитник Никита Зайцев и форвард Евгений Дадонов, чьё игровое время составило 20 минут 15 секунд и 19 минут 57 секунд соответственно при показателе полезности «+1» у обоих.
- 20 января 2021
-
06:54
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:11
-
06:03
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:39
-
05:20
-
04:50
-
04:34
-
00:18
- 19 января 2021
-
23:19
-
22:41
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:21
-
20:13
-
20:02
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:50