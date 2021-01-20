2 очка Панарина и голевая передача Бучневича не помогли «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в матче со счётом 4:3 одержали гости – «Нью-Джерси Дэвилз».
В составе «Нью-Джерси» отличились Трэвис Зейджак, Майлз Вуд и дубль на счету Джека Хьюза. У «Рейнджерс» авторами голов стали Крис Крайдер, Мика Зибанеджад и Филип Хитил.
Российские представители «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич провели на льду 24 минуты 42 секунды и 17 минут 56 секунд соответственно, набрав в сумме 3 очка (у Панарина – две голевые передачи, у Бучневича – одна). Показатель полезности Панарина – «0», а у Павла отрицательный – «-1».
С первых минут ворота «синерубашечников» в этой игре защищал Александр Георгиев, отразивший 16 из 20 бросков, а в заключительном игровом отрезке его заменил Игорь Шестёркин, который отразил все 8 бросков.
Российский защитник «Дэвилз» Дмитрий Куликов провёл на льду 21 минуту 55 секунд и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».
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