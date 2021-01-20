Кросби вышел на третье место в НХЛ по голам в овертаймах, повторив результат Ковальчука

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу.

Канадский форвард в 17-й раз за карьеру в НХЛ отличился в дополнительное время. Благодаря этому голу Кросби вышел на третье место в НХЛ по шайбам в овертаймах, повторив результат Ильи Ковальчука. Рекорд лиги принадлежит капитану столичной команды Александру Овечкину (23), второе место занимает чешский форвард Яромир Ягр (19).