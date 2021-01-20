Кросби вышел на третье место в НХЛ по голам в овертаймах, повторив результат Ковальчука
В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.
В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу.
Канадский форвард в 17-й раз за карьеру в НХЛ отличился в дополнительное время. Благодаря этому голу Кросби вышел на третье место в НХЛ по шайбам в овертаймах, повторив результат Ильи Ковальчука. Рекорд лиги принадлежит капитану столичной команды Александру Овечкину (23), второе место занимает чешский форвард Яромир Ягр (19).
Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую подряд победу над «Вашингтоном»
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