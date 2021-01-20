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«Флорида» одержала победу над «Чикаго», несмотря на 4 пропущенные Бобровским шайбы

«Флорида» одержала победу над «Чикаго», несмотря на 4 пропущенные Бобровским шайбы
Хоккей / НХЛ 0
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» одержал победу в результативной игре с «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 ОТ.

В составе победителей отличились Картер Вераге, отметившийся дублем, Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано. У «Чикаго» — дубль на счету Доминика Кубалика, ещё по голу записали на свой счёт Патрик Кейн и Филипп Курашев.

Ворота «Флориды» в этом матче впервые в сезоне защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 30 из 34 бросков по воротам.

Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров завершил игру, не набрав очков и проведя на льду 24 минуты 36 секунд, что является вторым показателем в команде, его показатель полезности составил «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Вераге (Барков, Дюклер) – 13:25' (5x5)   2:0 Хёрнквист (Яндл, Экблад) – 16:16' (5x4)   2:1 Кубалик (Валльмарк, Кит) – 18:40' (5x4)   3:1 Вераге – 22:45' (5x5)   3:2 Кубалик (Кит, Валльмарк) – 28:05' (5x4)   3:3 Кейн – 39:10' (5x5)   3:4 Курашев (Кубалик, Боквист) – 46:06' (5x5)   4:4 Яндл (Юбердо) – 47:17' (5x4)   5:4 Ватрано – 62:50' (3x3)

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:0. Иван Проворов закончил без очков и с «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Конечны (Линдблом, Патрик) – 37:51' (5x5)   2:0 Ворачек (Хейз, Густафссон) – 53:43' (5x5)   3:0 Хейз – 58:18' (en)
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