«Флорида» одержала победу над «Чикаго», несмотря на 4 пропущенные Бобровским шайбы

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» одержал победу в результативной игре с «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 ОТ.
В составе победителей отличились Картер Вераге, отметившийся дублем, Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано. У «Чикаго» — дубль на счету Доминика Кубалика, ещё по голу записали на свой счёт Патрик Кейн и Филипп Курашев.
Ворота «Флориды» в этом матче впервые в сезоне защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 30 из 34 бросков по воротам.
Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров завершил игру, не набрав очков и проведя на льду 24 минуты 36 секунд, что является вторым показателем в команде, его показатель полезности составил «+1».
В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:0. Иван Проворов закончил без очков и с «+2».
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