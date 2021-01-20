Бобровский: обязан играть лучше и намерен это сделать, но всё дело в победах команды

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ).
«Я обязан играть лучше и намерен это сделать. Мне необходимо исправить некоторые ошибки в своей игре. Но в конечном счёте всё дело в победах команды. Думаю, что все вместе мы сегодня набрали два очка. Отражённый буллит от Кейна? Главный момент заключался в том, чтобы дать ему совершить движение первым», — сказал Бобровский на пресс-конференции.
В составе победителей отличились Картер Вераге, отметившийся дублем, Патрик Хёрнквист, Кейт Яндл и Фрэнк Ватрано. У «Чикаго» — дубль на счету Доминика Кубалика, ещё по голу у Патрика Кейна и Филиппа Курашева.
Ворота «Флориды» в этом матче впервые в сезоне защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший в итоге 30 из 34 бросков по воротам.
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