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Малкин вышел на шестое место в НХЛ по голам в большинстве среди европейских хоккеистов

Малкин вышел на шестое место в НХЛ по голам в большинстве среди европейских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу.

Россиянин реализовал большинство, забив первый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также Евгений достиг отметки в 150 голов в большинстве за карьеру в лиге, что является шестым результатом в истории среди европейских хоккеистов. Малкин превзошёл результат словацкого нападающего Петера Бондры (149). Континентальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (260).

Евгений Малкин забил первый гол в сезоне НХЛ, сравняв счёт в матче с «Вашингтоном»
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