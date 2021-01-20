Малкин вышел на шестое место в НХЛ по голам в большинстве среди европейских хоккеистов

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу.

Россиянин реализовал большинство, забив первый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также Евгений достиг отметки в 150 голов в большинстве за карьеру в лиге, что является шестым результатом в истории среди европейских хоккеистов. Малкин превзошёл результат словацкого нападающего Петера Бондры (149). Континентальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (260).