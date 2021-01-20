Малкин вышел на шестое место в НХЛ по голам в большинстве среди европейских хоккеистов

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.
В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу.
Россиянин реализовал большинство, забив первый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также Евгений достиг отметки в 150 голов в большинстве за карьеру в лиге, что является шестым результатом в истории среди европейских хоккеистов. Малкин превзошёл результат словацкого нападающего Петера Бондры (149). Континентальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (260).
- 20 января 2021
-
06:54
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:11
-
06:03
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:39
-
05:20
-
04:50
-
04:34
-
00:18
- 19 января 2021
-
23:19
-
22:41
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:21
-
20:13
-
20:02
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:50