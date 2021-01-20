Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на 38-е место по очкам за карьеру в НХЛ
В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.
В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу в матче.
Кросби набрал набрал 3 (1+2) очка в этом матче, благодаря чему достиг отметки в 1268 баллов за карьеру в НХЛ. Канадский форвард вышел на 38-е место по очкам за карьеру в НХЛ, превзойдя результат Жана Рателля (1267). Следующей целью для Сидни является показатель Эла Макинниса (1274). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857).
Кросби вышел на третье место в НХЛ по голам в овертаймах, повторив результат Ковальчука
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