Джон Карлсон вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам
В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда (5:4 ОТ).
В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился защитник Джон Карлсон. Для американского хоккеиста голевая передача стала 375-й за карьеру в столичном клубе. Карлсон вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам, повторив результат Дэйла Хантера.
Следующей целью для Джона является показатель Майка Гартнера (392). Клубный рекорд принадлежит Никласу Бекстрёму, в активе которого 686 голевых передач. В топ-3 также входят Александр Овечкин (576) и Михал Пивонка (418).
Главный претендент на «Норрис Трофи» Карлсон завершил серию с «Айлендерс» с «-11»
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
08:37
-
08:30
-
08:07
-
07:45
-
07:19
-
07:16
-
07:00
-
06:54
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:11
-
06:03
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:39
-
05:20
-
04:50
-
04:34
-
00:18
- 19 января 2021
-
23:19
-
22:41
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:34
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам