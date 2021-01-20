Джон Карлсон вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда (5:4 ОТ).

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился защитник Джон Карлсон. Для американского хоккеиста голевая передача стала 375-й за карьеру в столичном клубе. Карлсон вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по результативным передачам, повторив результат Дэйла Хантера.

Следующей целью для Джона является показатель Майка Гартнера (392). Клубный рекорд принадлежит Никласу Бекстрёму, в активе которого 686 голевых передач. В топ-3 также входят Александр Овечкин (576) и Михал Пивонка (418).