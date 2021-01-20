Натан Маккиннон стал седьмым игроком в истории «Колорадо», набравшим 500 очков за клуб

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.
Нападающий «лавин» Натан Маккиннон сделал две результативные передачи, благодаря чему достиг отметки в 500 очков за клуб. Канадский форвард стал седьмым хоккеистом в истории «Эвеланш», кому покорился этот рубеж. Клубный рекорд принадлежит нынешнему генеральному менеджеру «Колорадо» Джо Сакику (1641).
Второе место занимает Петер Штястны (1048), а тройку лучших замыкает Мишель Гуле (946). В топ-5 также входят Милан Гейдук (805) и Петер Форсберг (755). На шестом месте располагается Антон Штястны (636). Данные приведены с учётом выступления «Квебек Нордикс», чьим правопреемником является «Колорадо».
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