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Маккиннон прокомментировал решение «Колорадо» расстаться с защитником Коулом

Маккиннон прокомментировал решение «Колорадо» расстаться с защитником Коулом
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал решение клуба обменять защитника Иэна Коула в «Миннесоту Уайлд». В обратном направлении проследовал защитник Грег Патерин.

«Я бы хотел поблагодарить Иэна, который был отличным партнёром по команде. Колси — воин, обладатель Кубка Стэнли. Это тяжёлый бизнес», — приводит слова Маккиннона журналист Петер Бох.

Коул является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2016 и 2017 годах. Оба игрока по окончании текущего сезона станут неограниченно свободными агентами. Сейчас у Коула завершается трёхлетний контракт на общую сумму в $ 12,75 млн, а у Патерина – на $ 6,75 млн и аналогичный срок.

Всего в НХЛ Коул провёл 543 встречи, в которых набрал 138 (26+112) очков при показателе полезности «+95» и 507 минутах штрафа. У Патерина – 270 матчей и 41 (4+37) очко при коэффициенте полезности «-12» и 162 минутах штрафного времени.

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