Кузнецов — о голе «Питтсбурга» в формате «3 на 5»: это я плохо забросил шайбу в зону

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ). Российский форвард взял на себя вину за гол Теодора Блюгерса, который поразил ворота столичной команды в тот момент, когда «пингвины» играли в формате «три на пять».

«Гол Блюгерса? Это я плохо забросил шайбу в зону. У нас был хороший шанс взять два очка. Возможно, завтра мы будем довольны количеством очков, которые набрали, но всегда тяжело проигрывать в овертайме или по буллитам. Сегодня была равная встреча, мы тоже заслуживали два очка, но проиграли. Это грустно», — сказал Кузнецов на послематчевой пресс-конференции.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу.