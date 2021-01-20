Уилсон: «Вашингтон» должен был побеждать. Неприятно проигрывать два матча «Питтсбургу»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ). В ходе матча «столичные» выигрывали со счётом 3:1 и 4:2.

«Сегодня мы должны были брать два очка. Мы должны были побеждать. Каждое звено, каждый игрок должны выходить на лёд и делать свою работу. Очень неприятно проигрывать два матча принципиальному сопернику, потому что эти очки крайне важны. Мы должны доводить такие матчи до победы», – цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу в матче. У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, отметившийся дублем.