Бэбкок — о возможной работе со сборной Канады на Олимпиаде: это не моя очередь

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады, аналитик NBC Sports Майк Бэбкок поделился мнением о возможном продолжении тренерской карьеры.
«Не знаю ответа на этот вопрос. Это должен быть подходящий вариант. Но я остаюсь занятым. Общение с тренерами НХЛ было впечатляющим. Я разговаривал с несколькими генеральными менеджерами, это было весело. Не знаю, что будет дальше. Сейчас сокращённый сезон, у всех команд есть тренеры. Шансы на то, что я буду тренировать в этом сезоне, очень и очень малы.
Что касается сборной Канады и Олимпиады-2022, то это не моя очередь. Прошлые чемпионские моменты – это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь. Возможность представлять свою страну, отношения, которые сложились с тренерами и менеджерами, – всё это впечатляет. Работа на телевидении – это интересно. Посмотрим, как мне это понравится, буду ли я хорош здесь», – цитирует Бэбкока пресс-служба НХЛ.
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