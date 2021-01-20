Бэбкок — о возможной работе со сборной Канады на Олимпиаде: это не моя очередь

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Канады, аналитик NBC Sports Майк Бэбкок поделился мнением о возможном продолжении тренерской карьеры.

«Не знаю ответа на этот вопрос. Это должен быть подходящий вариант. Но я остаюсь занятым. Общение с тренерами НХЛ было впечатляющим. Я разговаривал с несколькими генеральными менеджерами, это было весело. Не знаю, что будет дальше. Сейчас сокращённый сезон, у всех команд есть тренеры. Шансы на то, что я буду тренировать в этом сезоне, очень и очень малы.

Что касается сборной Канады и Олимпиады-2022, то это не моя очередь. Прошлые чемпионские моменты – это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь. Возможность представлять свою страну, отношения, которые сложились с тренерами и менеджерами, – всё это впечатляет. Работа на телевидении – это интересно. Посмотрим, как мне это понравится, буду ли я хорош здесь», – цитирует Бэбкока пресс-служба НХЛ.