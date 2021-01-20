Герасименя — о ЧМ-2021: отмена турнира — это опровержение власти Лукашенко

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию, глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя прокомментировала решение о переносе матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.

«Наша основная цель — это не репрессии в отношении власти и режима, а защита прав спортсменов. Дать возможность ребятам заниматься тем, что они умеют и любят делать больше всего. Но отмена ЧМ означает автоматическое уменьшение влияния Лукашенко на спортивные вопросы. То, что его отменили, показывает, сколько стран, по сути, не принимают Лукашенко в качестве президента. Если бы люди приехали, они бы приняли, легитимизировали его как президента. Он бы открыл турнир, вручал медали. Отмена — это опровержение его власти в Белоруссии.

Фазель? Честно говоря, после его действий мы сами уже не были готовы к переговорам с ним. Этот человек запятнал реноме, показал всему миру, что происходящее в Белоруссии насилие, задокументированные международными организациями пытки и репрессии в отношении граждан значат для него куда меньше, чем хорошие отношения со своим другом Лукашенко. Мы, несомненно, отказались бы от встречи с ним, если бы такое предложение поступило», — приводит слова Герасимени «Медуза».