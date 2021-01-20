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Главный тренер «Баффало» — о травме голкипера Хаттона: Проворов знал, что делал

Главный тренер «Баффало» — о травме голкипера Хаттона: Проворов знал, что делал
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер подверг критике российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова за его действия в эпизоде с травмой голкипера Картера Хаттона.

«Судя по движению локтя, он знал, что делал. Это уже четвёртый матч, в котором наш игрок получает удар по голове. Надеюсь, за этим что-то последует», – цитирует Крюгера журналист Чарли О'Коннор.

Во втором периоде голкипер «Баффало» получил удар локтем по голове в столкновении с Проворовым, когда защитник «клинков» Брэндон Монтур толкнул россиянина во вратарскую площадь.

Видео момента

В начале второго периода Хаттон совершил эффектный сейв после броска нападающего «Филадельфии» Джеймса ван Римсдайка. Сначала Картер парировал бросок защитника «лётчиков» Джастина Брауна, после чего справился с добиванием ван Римсдайка.

Хаттон совершил эффектный сейв после броска ван Римсдайка, а затем получил травму
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