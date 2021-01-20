Калниньш: ситуация в Венгрии заставила меня профессионально относиться к своему делу

Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш поделился воспоминаниями о периоде карьеры в Венгрии.

«Я играл в латвийской команде, которая выступала в чемпионате Беларуси… Но не буду долго рассказывать – команда стала банкротом. Мне пришлось искать новый клуб, и поступило предложение из Венгрии. В первый сезон я не так много играл, тренер просто устраивал ротацию трёх вратарей. Они отправляли меня в молодёжную команду, где в каждом матче было по 40-50 бросков по моим воротам, а в одной игре даже 66. Это может показаться странным, но такая ситуация заставила меня более профессионально относиться к своему делу – постоянно работать и совершенствовать свою игру.

После третьего сезона в Венгрии понял, что нужно что-то менять. Я был в лагере сборной, и тренер предложил подписать пробный контракт с рижским «Динамо». Это был вообще единственный вариант, и всё получилось. Просто всё совпало в один момент», — цитирует Калниньша пресс-служба КХЛ.