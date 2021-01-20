Литва рассматривает возможность предложить Латвии провести часть матчей ЧМ-2021 в Вильнюсе

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что страна рассматривает возможность предложить Латвии провести часть матчей ЧМ-2021 в Вильнюсе.
«Хоккейных соревнований такого уровня в нашей стране до сих пор не было, возможность проведения элитного турнира является для Литвы историческим шансом. Наше предложение было оценено положительно, с благодарностью за готовность помочь», — приводит слова Шюгждинене ТАСС.
По словам главы ведомства, Литва уже доказала, что справляется с проведением соревнований самого высокого класса. В 2018 году Литва была организатором чемпионата мира по хоккею в группе В первого дивизиона — третьем по силе в мировом рейтинге, в 2020 году принимала турнир второго дивизиона молодёжного чемпионата мира.
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