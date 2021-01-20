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Нападающий «Йокерита» Петер Регин был доставлен в больницу после матча с «Барысом»

Нападающий «Йокерита» Петер Регин был доставлен в больницу после матча с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки сообщил, что нападающий Петер Регин был доставлен в больницу после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:4). Датский форвард травмировался в первом периоде, проведя на льду меньше двух минут.

«Первый период пошёл не по нашему плану, были потери, плохо играли с шайбой. Во втором действовали лучше. Затем в какой-то момент соперник воспользовался нашими ошибками и выиграл матч. Не может быть оправданий игре команды в последние недели, но ребята сейчас устали психологически. У нас будет достаточно домашних матчей сейчас. Будем думать, как восстановиться энергию. Что касается Петера Регина, то ситуация не очень хорошая, он сейчас в больнице», — цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.

Стоит отметить, что сегодня, 20 января, пресс-служба финского клуба заявила, что Регин уже отпущен из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях.

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