Экс-форвард «Северстали» и «Сибири» Зак Бойчак продолжит карьеру в Германии
Бывший нападающий «Северстали» Зак Бойчак перебрался в чемпионат Германии. 31-летний хоккеист продолжит карьеру в составе «Айсберен Берлин», сообщается на официальном сайте команды.
С сезона-2016/2017 по сезон-2018/2019 канадский форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге. Он защищал цвета «Слована», «Сибири» и «Северстали». За череповецкую команду Бойчак провёл 25 матчей в КХЛ, набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-9» и 8 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил 15 минут 54 секунды на льду. В ноябре 2018 года «Северсталь» расторгла с ним контракт, после чего он перебрался в «Берн».
В КХЛ игрок провёл 95 матчей, забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи.
«Северсталь» расторгла контракт с Заком Бойчаком
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