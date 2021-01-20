Экс-форвард «Северстали» и «Сибири» Зак Бойчак продолжит карьеру в Германии

Бывший нападающий «Северстали» Зак Бойчак перебрался в чемпионат Германии. 31-летний хоккеист продолжит карьеру в составе «Айсберен Берлин», сообщается на официальном сайте команды.



С сезона-2016/2017 по сезон-2018/2019 канадский форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге. Он защищал цвета «Слована», «Сибири» и «Северстали». За череповецкую команду Бойчак провёл 25 матчей в КХЛ, набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-9» и 8 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил 15 минут 54 секунды на льду. В ноябре 2018 года «Северсталь» расторгла с ним контракт, после чего он перебрался в «Берн».



В КХЛ игрок провёл 95 матчей, забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи.

«Северсталь» расторгла контракт с Заком Бойчаком