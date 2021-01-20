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Литва подала заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Литва подала заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Литва отправила Латвии, а также Международной федерации хоккея официальные письма с заверением в готовности принять матчи высшего дивизиона чемпионата мира—2021.

«В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты матчей с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей.

Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определённые подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма», — приводит слова министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене ТАСС.

Кроме того она отметила, что в письмах указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приёму участников матчей группового турнира.

Литва рассматривает возможность предложить Латвии провести часть матчей ЧМ-2021 в Вильнюсе
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