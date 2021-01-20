«Даллас» выставил защитника Хонку на драфт отказов

«Даллас Старз» выставил защитника Юлиуса Хонку на драфт отказов, сообщает североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».



25-летний игрок не провёл в нынешнем сезоне ни одного матча. До этого он успел сыграть 9 матчей в чемпионате Финляндии и набрать 7 (3+4) очков.



Перед началом тренировочного лагеря в 2019 году Хонка попросил обмена из «Старз». Он был ограниченно свободным агентом и не смог договориться о контракте с американским клубом. Минувший сезон Юлиус провёл в Финляндии. В составе «ЮП Ювяскюля» в 46 матчах регулярного чемпионата он набрал 15 (4+11) очков.



За карьеру в НХЛ Хонка забросил в 87 матчах 2 шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «–7» и 28 минутах штрафа. Защитник был выбран клубом из Далласа в первом раунде под общим 14-м номером на драфте в 2014 году.

Гурьянов тренировался в 1-м звене «Далласа» с Бенном и Хинтцем, Радулов – во 2-м