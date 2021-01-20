Два матча между «Каролиной» и «Флоридой» перенесены из-за вспышки коронавируса

Серия матчей между командами Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» перенесены, сообщает сайт НХЛ. Клубы должны были сыграть в Каролине две встречи подряд — 22 и 23 января (по московскому времени).
Решение принято из-за пяти заболевших игроков «Харрикейнз» — Уоррена Фёгеле, Джордана Мартинука, Джейкоба Славина, Джордана Стаала и Теуво Терявяйнена.
Отмечается, что в качестве меры предосторожности тренировочные помещения «Каролины» были закрыты. Лига находится в процессе пересмотра расписания регулярного сезона «Харрикейнз».
Вчера, 19 января, Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», запланированный 19 января перенесён. Отмечалось, что решение было принято после консультации с медицинскими экспертами по соображениям повышенной осторожности, чтобы обеспечить здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала.
- 20 января 2021
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