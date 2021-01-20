НХЛ заменила шайбы с технологией отслеживания на обычные из-за проблем с характеристиками

НХЛ приняла решение заменить шайбы, используемые в матчах регулярного чемпионата.



«Начиная с сегодняшних матчей, лига будет использовать игровые шайбы без встроенной технологии отслеживания. Решение было принято после того, как были высказаны опасения по поводу производительности шайб в первые дни сезона-2020/2021.



Анализ, проведенный лигой, показал, что первая партия шайб не получила такой же точной обработки во время производственного процесса в межсезонье, как во время плей-офф Кубка Стэнли-2020.



Ожидается, что в ближайшее время поступит новая партия «отслеживающих шайб». После прохождения соответствующего контроля качества они снова будут использоваться во всех матчах.



Тем временем лига будет использовать официальные игровые шайбы сезона-2019/2020 и продолжит использовать технологию отслеживания игроков во всех матчах», — говорится в сообщении на официальном сайте НХЛ.