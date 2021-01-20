Панарин: дадим с Бучневичем Строуму российский паспорт

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал игру с Павлом Бучневичем и Райаном Строумом.



«Бучи реально очень хорош во всех зонах. Он действительно хорошо отдаёт передачи, он может забросить и применить силовой приём — он может делать всё это. У нас очень схожее понимание хоккея. И я думаю, что мы дадим Строуму российский паспорт», — приводит слова Панарина обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».



В нынешнем сезоне Панарин принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «0». На счету Бучневича 4 (2+2) очка в трёх матчах и коэффициент полезности «+1». Строум отыграл три встречи, не отметившись результативными действиями.

2 очка Панарина и голевая передача Бучневича не помогли «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси»