Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин извинился за нарушение протоколов COVID-19.

«Я сожалею о своём решении провести время вместе с моими товарищами по команде в нашем гостиничном номере. Я буду учиться на этом опыте», — приводятся слова Овечкина в официальном «твиттере» столичного клуба.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуба на $ 100 тыс. за нарушения которые включали социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинские маски.