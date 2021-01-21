«Эдмонтон» обыграл «Торонто», Михеев остался без набранных очков

В очередном матче чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде на «Скотиабанк-Арене» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Джош Арчибальд.

У «Мэйпл Лифс» единственный гол на счету Остона Мэтьюса. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев за 13.47 на площадке совершил 4 броска, однако показатель полезности игрока составил «0».

Это поражение стало для «Торонто» вторым в сезоне при трёх победах. «Ойлерз» же одержали вторую победу в чемпионате при трёх поражениях.

Следующий матч между этими командами пройдёт 23 января. Затем «Торонто» на выезде проведёт встречи с «Калгари Флэймз» 25 и 27 января, а «Эдмонтон» сыграет с «Виннипег Джетс» также 25 и 27 января.