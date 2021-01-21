Обладатель Кубка Стэнли Алекс Пьетранджело забил первый гол за «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Аризону Койотс». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:0. Автором второй заброшенной шайбы стал защитник Алекс Пьетранджело, для которого этот гол стал первым в составе «золотых рыцарей».

Права на видео принадлежат НХЛ. Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Канадец был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в 2008 году в первом раунде под общим четвёртым номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, в которых он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В прошедшем сезоне он провёл 70 матчей, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».



В межсезонье обладатель Кубка Стэнли 2019 года подписал семилетний контракт с «Вегасом», согласно которому будет зарабатывать $ 8,8 млн за сезон, то есть общая сумма контракта составляет $ 61,6 млн.