Обладатель Кубка Стэнли Алекс Пьетранджело забил первый гол за «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Аризону Койотс». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:0. Автором второй заброшенной шайбы стал защитник Алекс Пьетранджело, для которого этот гол стал первым в составе «золотых рыцарей».
Права на видео принадлежат НХЛ. Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.
Канадец был задрафтован «Сент-Луис Блюз» в 2008 году в первом раунде под общим четвёртым номером. С тех пор он выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, в которых он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В прошедшем сезоне он провёл 70 матчей, набрав 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».
В межсезонье обладатель Кубка Стэнли 2019 года подписал семилетний контракт с «Вегасом», согласно которому будет зарабатывать $ 8,8 млн за сезон, то есть общая сумма контракта составляет $ 61,6 млн.
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